Російські хакери готували кібератаку на Олімпіаду-2020 у Токіо

Росіяни були готові зайти так далеко, щоб зірвати літні Олімпійські ігри

Російська військова розвідка планувала кібератаку на Олімпійські та Паралімпійські ігри 2020 (які планувалося провести цього літа в Токіо), щоб зірвати головну спортивну подію у світі.

Про це повідомляє Національний центр кібербезпеки Великої Британії, розкриваючи спільну операцію з американською розвідкою.

Російська кібердіяльність охоплювала організаторів Ігор, логістичні служби та спонсорів і велася до того, як Олімпіада була відкладена через коронавірус. Багато раніше приписувані росіянам кібератаки були спрямовані проти державних інститутів політичних супротивників Москви, але деяка кіберактивність була спрямована й на агентства, які проводять розслідування щодо допінгу в російському спорті.

Нові свідоцтва є першою ознакою того, що Росія була готова зайти так далеко, щоб зірвати літні Ігри, з яких всі російські учасники були виключені через постійні порушення допінгу, спонсоровані державою.

Велика Британія також стала першим урядом, який підтвердив деталі масштабів спроби Росії зірвати зимові Олімпійські і Паралімпійські ігри 2018 року в Пхенчхані, Південна Корея. Було заявлено з упевненістю в 95%, що спроба зриву зимових і літніх Олімпійських ігор був проведена віддалено підрозділом ГРУ.

У Пхенчхані, за даними Великої Британії, кіберпідрозділ ГРУ спробував замаскуватися під північнокорейських і китайських хакерів, коли націлився на церемонію відкриття зимових Ігор 2018 року, в результаті чого був зупинений вебсайт, щоб глядачі не могли розпечатати квитки, та відключився Wi-Fi на стадіоні.

У число основних цілей також входили телемовники, гірськолижний курорт, офіційні особи Олімпійських ігор, постачальники послуг і спонсори ігор в 2018 році, а це означає, що об'єкти атак були не тільки у Кореї. ГРУ також розвернуло шкідливе ПО для видалення даних в ІТ-системах зимових Ігор і націлилося на пристрої по всій Південній Кореї за допомогою VPN.

Велика Британія виходить з того, що розвідувальна робота перед літніми Олімпійськими іграми, включаючи цілеспрямований фішинг для збору ключових даних про облікові записи, створення підроблених вебсайтів і дослідження безпеки індивідуальних облікових записів, була розроблена для створення такої ж форми порушень, що зробить Ігри логістичним жахом для бізнесу, глядачів і спортсменів.

Нагадаємо, американський тенісист порушив протокол турніру ATP і втік з Росії.