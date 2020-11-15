Azov Wolves у напруженій боротьбі перемогли Tsmoki Minsk у контрольному матчі

Джерело - Українська федерація кібербаскетболу.
Українська команда Азовські Вовки протистояла білоруській Тсмокі Мінськ в контрольному поєдинку.
За підсумками BO3(до двох перемог) матчу перемогу здобула наша команда.
У перших двох поєдинках команди обмінялися перемогами.
У першій грі азовці завдяки фінальному 3-очковому влучанню вирвали перемогу з рахунком 57:56.
У другому матчі білоруси змогли реабілітуватись з рахунком 59:56 на свою користь.
За 10 секунд до закінчення третьої гри рахунок був рівний: 51:51. А за 1.7 с до завершення форвард команди Azov Wolves Andrik вколотив данк через трьох захисників суперника.
Тсмокі встигли виконати останній кидок з-за дуги, але м'яч не опинився у кошику.
Товариський поєдинок
Azov Wolves - Tsmoki Minsk 2:1 (57:56, 56:59, 53:51)
Нагадаємо, Dneprodym у напруженій боротьбі переміг Budivelnyk Gaming у чемпіонаті України.