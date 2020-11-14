Dneprodym у напруженій боротьбі переміг Budivelnyk Gaming у чемпіонаті України

Поєдинок завершився з рахунком 57:54

Джерело - Українська федерація кібербаскетболу.

12 листопада відбулася гра між командами Budivelnyk Gaming та Dneprodym.

Dneprodym зміг зробити різницю в рахунку +12 в 3 чверті, та хлопці з Будівельника, не дивлячись на труднощі з інтернетом та втрату одного із гравців, змогли наздогнати їх та зрівняти рахунок.

Найзапекліша бійка відбулася в останній чверті коли обидві команди грали з одинаковим рахунком, але все ж таки переможцем вийшла непереможна команда Дніпродим, яка вдало довела гру до перемоги.

Найкращим гравцем гри став Андрій Жеребко (Andrey_4ever14), який набрав 18 очок, 3 підбирання, 2 передачі та 3 перехоплення.

Раніше eBC Dnipro двічі переграли російську команду у контрольній зустрічі.