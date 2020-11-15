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Гамільтон виграв Гран-прі Туреччини та гарантував собі чемпіонський титул

Сьогодні 14:09 277 0
Пілот Мерседес здобув чергову перемогу у нинішньому сезоні
Гамільтон виграв Гран-прі Туреччини та гарантував собі чемпіонський титул
#Гамільтон

Джерело - Чемпіон.

Льюїс Гамільтон виграв десятий етап у нинішньому сезоні та гарантував собі 7-й чемпіонський титул Формули-1.

Гонщик зрівнявся за цим показником з рекордсменом Міхаелем Шумахером.

35-річний Гамільтон виграв 1 титул з Маклареном і 6 чемпіонств з Мерседесом. Серед чинних пілотів конкурентом є Себастьян Феттель, у якого 4 титули.

Гамільтон є рекордсменом Формули-1 за кількістю перемог в гонках (94) і виграних кваліфікацій (97).

Результати Гран-прі Туреччини:

1. Льюїс Гамільтон (Мерседес) - 58 кіл

2. Серхіо Перес (Рейсінг Пойнт)

3. Шарль Леклер (Феррарі)

4. Себастьян Феттель (Феррарі)

5. Карлос Сайнс (Макларен)

6. Макс Ферстаппен (Ред Булл)

7. Александер Албон (Ред Булл)

8. Ландо Норріс (Макларен)

9. Ленс Стролла (Рейсінг Пойнт)

10. Даніель Ріккардо (Рено)

11. Естебан Вікон (Рено)

12. Данило Квят (Альфа Таурі)

13. П'єр Гаслі (Альфа Таурі)

14. Валттері Боттас (Мерседес)

15. Кімі Райкконен (Альфа Ромео)

16. Джордж Расселл (Вільямс)

17. Кевін Магнуссен (Хаас)

18. Ромен Грожан (Хаас) - не фінішував

19. Ніколас Латіфа (Вільямс) - не фінішував

20. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) - не фінішував.

Нагадаємо, Формула-1 виключила Гран-прі В'єтнаму із календаря через корупцію.

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