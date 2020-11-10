 Формула-1 виключила Гран-прі В'єтнаму із календаря через корупцію | Формула 1 | Champion.com.ua
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Формула-1 виключила Гран-прі В'єтнаму із календаря через корупцію

Сьогодні 13:25 1097 0
Гран-прі В'єтнаму не відбудеться у наступному році
Формула-1 виключила Гран-прі В'єтнаму із календаря через корупцію
#Формула-1

Джерело - xsport.ua.

Гран-прі В'єтнаму виключений з календаря Формули-1 на 2021 рік.

Про це повідомляє ВВС.

Річ у тому, що голова народного комітету Ханоя, де повинна була відбутися гонка, Нгуєн Дюк Чунг заарештований за звинуваченням в корупції. Він відповідав за проведення Гран-прі.

Однак, в'єтнамська влада заявила керівництву Формули-1, що зміна їх рішення пов'язане не з цим, а зі зміною пріоритетів уряду в бік виборів, боротьби проти коронавірусу і наслідків тайфуну.

Гран-прі В'єтнаму мав дебютувати у Формулі-1 в сезоні 2020 року, але був скасований через пандемію коронавірусу.

Раніше, Гамільтон виграв Гран-прі Емілії-Романьї.

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