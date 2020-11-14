eBC Dnipro двічі переграли російську команду у контрольній зустрічі

Джерело - Українська федерація кібербаскетболу.
EBC Dnipro двічі здобув перемогу над Combasket Devils з Росії у рамках серію ігор до двох перемог (BO3).
Про це повідомляє українська федерація кібербаскетболу.
У першій грі Dnipro впевненно захопив лідерство і до самого кінця матчу показували дуже якісний баскетбол, як у захисті так і у нападі.
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Друга зустріч проходила за іншим сценарієм. Дияволи з перших хвилин матчу зробили хороший ривок, який тримали майже до кінця третьої чверті. Але українська команда проявила волю до перемоги і змогла переломити хід гри.
1 гра - 73:50
2 гра - 67:55
Раніше відбулися перші товариські ігри між командами eBC Dnipro (Україна) та CBC Parma (Росія).