eBC Dnipro двічі переграли російську команду у контрольній зустрічі

Раніше відбулися перші товариські ігри між командами eBC Dnipro (Україна) та CBC Parma (Росія)

Джерело - Українська федерація кібербаскетболу.

EBC Dnipro двічі здобув перемогу над Combasket Devils з Росії у рамках серію ігор до двох перемог (BO3).

Про це повідомляє українська федерація кібербаскетболу.

У першій грі Dnipro впевненно захопив лідерство і до самого кінця матчу показували дуже якісний баскетбол, як у захисті так і у нападі.

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Друга зустріч проходила за іншим сценарієм. Дияволи з перших хвилин матчу зробили хороший ривок, який тримали майже до кінця третьої чверті. Але українська команда проявила волю до перемоги і змогла переломити хід гри.

1 гра - 73:50

2 гра - 67:55

Раніше відбулися перші товариські ігри між командами eBC Dnipro (Україна) та CBC Parma (Росія).