 Амосов хоче битися за титул Bellator | ММА | Champion.com.ua
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Амосов хоче битися за титул Bellator

Сьогодні 14:48 719 0
Ярослав Амосов прокоментував перемогу на Bellator 252
Амосов хоче битися за титул Bellator
#Амосов

Джерело - sport.ua.

Непереможений український боєць Bellator Ярослав Амосов (25-0) після премоги над Логаном Сторлі (11-1) на Bellator 252 хоче бою за титул.

Про це розповів сам боєць.

"Це був дуже важкий бій для мене. Логан Сторлі володіє хорошим стилем, він борець, ми обидва борці. Коли ти б'єшся з борцем - це завжди важко. Він хотів пройти в партер, а мені потрібно було захиститися, постійно думати про захист. Я дуже втомився. Цей бій я ще не переглядав, але, я думаю, що це не найкращий мій поєдинок. Я повинен ще дуже багато працювати, у мене ще є проблеми. Завжди є, що потрібно покращувати.

Роздільне рішення? Я дуже хвилювався, адже я непереможений. Моя історія могла змінитися. Це був дуже важливий бій. Зараз я хочу просити серйозний бій. Звичайно, я хотів би отримати поєдинок за титул.

Я провів шість боїв в Bellator, виграв всі шість. В моїй вазі тільки я провів три бої за 9 місяців. Я вважаю, що повинен битися за титул. Я завжди готовий битися. Мій останній бій був два місяці тому. Я готовий, дайте мені відпочити і я буду готовий до наступного поєдинку.

Даглас Ліма (чемпіон Bellator)? Всі бійці - мої колеги. У мене немає ворожнечі з ним. Я всіх суперників обіймаю на зважуванні, я всіх люблю", - сказав Амосов.

Нагадаємо, Амосов здобув перемогу на Bellator 252.

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