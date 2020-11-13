Гладиш виборов срібло на чемпіонаті Європи з велотреку

Третя медаль України на чемпіонаті

Український велосипедист Роман Гладиш виборов срібну нагороду у гонці скретч на чемпіонаті Європи з велотреку. Це уже третя нагорода для збірної України, але перша не бронзова.

У гонці на 15 кілометрів Роман зміг краще за інших претендентів на медалі включитися на останніх колах: конкуренти пропустили його атаку, наздогнати не змогли. Це була не перша спроба Гладиш піти у відрив, однак саме вона принесла йому "срібло".

Чемпіонат Європи

Скретч, 12 листопада

1. Юрі Леітао (Португалія)

2. Роман Гладиш (Україна)

3. Олівер Вуд (Велика Британія)

4. Едуард Гросу (Румунія)

5. Крістос Волікакіс (Греція)

Раніше, у жіночому скретчі "бронзу" виграла Тетяна Климченко.