Россі знову здав позитивний тест на коронавірус

Джерело - isport.ua.
Гонщик Monster Energy Yamaha Валентино Россі здав позитивний результат на коронавірус.
Про це повідомляє Motorsport.
Раніше 41-річний італієць вже пропустив два етапи чемпіонату світу MotoGP в Арагоні, після чого після негативного тесту на коронавірус, зміг взяти участь на Гран-прі Європи, правда вибув з гонки через проблеми з байком.
Після ще одного позитивного тесту, Россі буде змушений пропустити Гран-прі Валенсії в майбутні вихідні, а також заключний етап в Портімао (22 листопада).
Швидше за все, Yamaha продовжить використовувати Гарретта Ґерлофф в якості заміни Россі. Гонщик Супербайка вже заміняв італійця на п'ятничних тренуваннях Гран-прі Європи.
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