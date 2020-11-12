Россі знову здав позитивний тест на коронавірус

Семиразовий чемпіон прем'єр-класу ризикує пропустити кінцівку сезону Moto GP

Гонщик Monster Energy Yamaha Валентино Россі здав позитивний результат на коронавірус.

Про це повідомляє Motorsport.

Раніше 41-річний італієць вже пропустив два етапи чемпіонату світу MotoGP в Арагоні, після чого після негативного тесту на коронавірус, зміг взяти участь на Гран-прі Європи, правда вибув з гонки через проблеми з байком.

Після ще одного позитивного тесту, Россі буде змушений пропустити Гран-прі Валенсії в майбутні вихідні, а також заключний етап в Портімао (22 листопада).

Швидше за все, Yamaha продовжить використовувати Гарретта Ґерлофф в якості заміни Россі. Гонщик Супербайка вже заміняв італійця на п'ятничних тренуваннях Гран-прі Європи.

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