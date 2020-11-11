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Покращення стосуються атлетів, які посідали четверті-шості місця на Олімпіадах та Паралімпіадах
Кабмін підвищив стипендії для спортсменів, які завершили кар’єру
#Кабмін

Джерело - Главком.

Уряд прийняв постанову Кабінету міністрів України Про внесення змін до Положення про стипендію Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту.

Про це повідомляє Главком.

Зокрема, постановою передбачено підвищити розмір стипендії для видатних спортсменів, які займали четверті-шості місця на Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, були чемпіонами або призерами чемпіонатів світу та Європи, за віком припинили спортивну кар’єру, але постійно беруть участь у проведенні спортивних заходів, підтримують ветеранський рух спортсменів.

Стипендія встановлюється в розмірі 1,5 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, та з січня 2021 року становитиме 2653,5 грн на противагу 800 грн, що були затверджено попередньо.

Такий підхід забезпечить щорічне зростання розміру стипендії відповідно до розміру прожиткового мінімуму, затвердженого Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік. Також постановою упорядковано категорії спортсменів та тренерів, яким призначатиметься стипендія. 

Нагадаємо, українець став чемпіоном світу з шашок.

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