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Українець став чемпіоном світу з шашок

Сьогодні 18:55 605 0
Анікеєв виграв змагання у Туреччині
Українець став чемпіоном світу з шашок
#Анікеєв

Джерело - Чемпіон.

Міжнародний гросмейстер з Харківщини Юрій Анікеєв здобув титул у категорії рапід на чемпіонаті у турецькій Анталії.

Про це повідомляє chasdiy.org.

Капітан збірної України продемонстрував видатні бійцівські якості та силу духу. Юрій у напруженій боротьбі випередив росіян Миколу Гермагенова, Сергія Белошеєва, Олександра Георгієва та Муродулло Амріллаєва. 

Днем раніше Анікеєв був на чемпіонаті світу третім у бліці. Анікеєв упевнено стартував, вигравши поспіль три матчі. Прикра поразка у партії 6-го туру з Шайбаковим відкинула його  від трійки лідерів та вивела на перше місце суперника. Проте Юрій зібрався і показав чудовий фініш, 6 перемог поспіль, та поділив з Георгієвим 2-3-тє місця. За додатковими показниками Юрій отримав бронзову нагороду. 

Результат українця у швидкій програмі чемпіонату світу став одним із найяскравіших досягнень української шашкової школи. Перемігши у ключових матчах Георгієва та Амріллаєва, Анікеєв виграв чемпіонське звання та за неофіційною статистикою став абсолютним чемпіоном світу за сумою двох програм.

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