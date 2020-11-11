Президент UFC підтвердив бій Мак-Грегор - Пор'є

Дана Вайт прокоментував бій Мак-Грегор - Пор'є

Дастін Пор'є підписав контракт на бій з ексчемпіоном UFC у двох дивізіонах Конором Мак-Грегором.

Про це розповів президент промоушена Дана Вайт.

За словами функціонера, ірландець також вже отримав угоду на реванш, але, на цей час, він його не підписав. При цьому Мак-Грегор погодився на поєдинок в усному порядку ще в минулому місяці і навряд чи відмовиться підписувати контракт. Поєдинок відбудеться в рамках UFC 257 в легкій вазі (до 155 фунтів/до 70 кг).

"Якщо все піде за планом, то ми проведемо бій Мак-Грегор - Пор'є 23 січня на Бійцівському острові. Але на даний момент існує маса "якщо". Потрібно подивитися, яким буде світ у найближчі пару місяців", - розповів Вайт.

Раніше повідомлялося, що Мак-Грегор і Пор'є проведуть бій на початку 2021 року.