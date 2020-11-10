 Мак-Грегор і Пор'є проведуть бій на початку 2021 року | ММА | Champion.com.ua
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Мак-Грегор і Пор'є проведуть бій на початку 2021 року

Вчора 23:24 566 0
Бійці зуміли дійти згоди щодо свого реваншу
Мак-Грегор і Пор'є проведуть бій на початку 2021 року
#Мак-Грегор, #Пор'є

Джерело - iSport.ua.

Колишній чемпіон UFC у двох дивізіонах Конор Мак-Грегор проведе бій-реванш проти Дастіна Пор'є на початку 2021 року.

Про це повідомляє MMA Fighting.

Поєдинок між бійцями стане головний подією турніру UFC 257, який відбудеться 23 січня в Лас-Вегасі (штат Невада, США).

Після тривалих переговорів ірландець і американець зуміли дійти згоди щодо свого поєдинку, хоча ще зовсім недавно бій був під загрозою зриву. При цьому наголошується, що Конор хотів повернутися в Октагон 12 грудня в рамках UFC 256, оскільки на цьому турнірі скасували головний бій між Нуньєс і Андерсон.

Відзначимо, що у вересні 2014 року на турнірі UFC 178 Мак-Грегор переміг Пор'є нокаутом в першому раунді.

Нагадаємо, Тейшейра задушив Сантоса і став претендентом на титул UFC.

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