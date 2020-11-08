Тейшейра задушив Сантоса і став претендентом на титул UFC

Головний поєдинок турніру промоушену завершився в третьому раунді

Джерело - Чемпіон.

У Лас-Вегасі (штату Невада, США) відбувся турнір UFC Fight Night 182.

У головній події вечора зустрілися бразильські напівважковаговик Гловер Тейшейра і Тіаго Сантос. 41-річний Гловер зумів здолати свого 36-річного співвітчизника в третьому раунді - спочатку він відправив його в нокдаун, а потім застосував задушливий прийом. По ходу бою Тейшейра завдав 180 ударів, з яких 82% були точними

Гловер став офіційним претендентом на титул UFC в напівважкій вазі, який належить поляку Яну Блаховичу.

Раніше, один з боїв UFC Fight Night 182 скасований через коронавірус.