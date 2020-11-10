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Реванш Мак-Грегора і Пор'є може зірватися

Сьогодні 17:55 533 0
Сторони досі не підписали контракт через фінансові розбіжності
Реванш Мак-Грегора і Пор'є може зірватися
#Мак-Грегор

Джерело - iSport.ua.

Колишній чемпіон UFC Корон Мак-Грегор бажає провести бій проти Дастіна Пор'є, однак цей поєдинок знаходиться під загрозою зриву.

Про це повідомляє ESPN.

Поєдинок між Мак-Грегором і Пор'є досі не затверджений, тому що сторони не підписали контракт. Головна проблема полягає в фінансові апетити Дастіна. Очікується, що бій відбудеться 23 січня 2021 року, але якщо цього бійці не дійдуть згоди, то замість Пор'є може виступити Тоні Фергюсон. Тоні зможе замінити Дастіна тільки в тому випадку, якщо це влаштує Мак-Грегора.

У першому поєдинку між Конором і Дастіном у 2014 році ірландець нокаутував суперника в першому раунді.

Нагадаємо, Тейшейра задушив Сантоса і став претендентом на титул UFC.

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