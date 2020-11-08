Один з боїв UFC Fight Night 182 скасований через коронавірус

Джерело - sport.ua.
Одним з боїв основного карду турніру UFC APEX (Лас-Вегас, штат Невада, США) був скасований.
Про це повідомляє пресслужба UFC.
Це протистояння в середній вазі американців Яна Хайніша та Брендана Аллена. Однак, бій був скасований через позитивний результат тесту на COVID-19.
Про те, хто саме здав позитивний тест на коронавірус, не повідомляється, але відомо, що це був хтось із команди Хайніша. Відзначимо, що це вже друга відміна бою суперників. У червні Хайніш був змушений відмовитися від двобою з Алленом через травму.
Нагадаємо, Адесанья нокаутував Косту та захистив титул чемпіона UFC.