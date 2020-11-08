 Один з боїв UFC Fight Night 182 скасований через коронавірус | ММА | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо – Шахтар: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 01:49 7143 6
Хейні переміг Гамбоа і захистив титул WBC у легкій вазі
Сьогодні 08:24 757
Динамо – Шахтар: бійки, вилучення...
Вчора 21:56 6145
Десна вирвала перемогу у Миная в 9 турі УПЛ
Вчора 21:22 1759 3
Олександрія перемогла ФК Львів у 9 турі УПЛ
Вчора 18:51 492
Збірна України зіграє з Польщею без глядачів
Вчора 17:14 9224 5
Збірна України мінімально поступилася Росії у відборі на Євро-2022
Вчора 16:07 1751
Олімпік у неймовірному матчі зіграв внічию з Маріуполем у 9 турі УПЛ
Вчора 15:52 685
Шевченко викликав Кравця до збірної України
Вчора 12:57 1982
У збірній України з біатлону стався спалах коронавірусу
Вчора 12:09 4250
Блоги
Відео дня. 96-річний українець регулярно грає в теніс
Відео дня. 96-річний українець регулярно грає в теніс Андрій Твердохліб
06.11.2020 20:27 985
Українці проти росіянина: в УЄФА визначають найяскравіщого молодого голкіпера Ліги чемпіонів
Українці проти росіянина: в УЄФА визначають найяскравіщого молодого голкіпера Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
06.11.2020 19:13 6948
Дівчина дня. Вогняний Instagram першої в історії України кібербаскетболістки
Дівчина дня. Вогняний Instagram першої в історії України кібербаскетболістки Андрій Твердохліб
06.11.2020 18:00 4990
Футболіст втратив свідомість після жахливого зіткнення в матчі Кубку Росії
Футболіст втратив свідомість після жахливого зіткнення в матчі Кубку Росії Андрій Твердохліб
06.11.2020 15:18 673
Дівчина дня: відверта фотосесія української спортивної журналістки, яка має перевагу над Ломаченком
Дівчина дня: відверта фотосесія української спортивної журналістки, яка має перевагу над Ломаченком Андрій Твердохліб
06.11.2020 11:15 11335 2
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:10 Футбол Парма - Фіорентина 0:0. Огляд матчу 78
09:55 Бокс Промоутер: У бою з Джошуа Усик буде андердогом 307
09:54 Блог Перші прискорення. Підручний показав підготовку до нового сезону 86
09:41 Футбол Кальярі - Сампдорія 2:0. Огляд матчу 217
09:25 ММА Один з боїв UFC Fight Night 182 скасований через коронавірус 292
09:10 Футбол Крістал Пелес - Лідс 4:1. Огляд матчу 359
08:55 Футбол Метревелі: Коронавірус, здається, дістався і до мене 713
08:40 Футбол Челсі - Шеффілд Юнайтед 4:1. Огляд матчу 513
08:24 Бокс Хейні переміг Гамбоа і захистив титул WBC у легкій вазі 757
08:08 Бокс Українець Петросян здолав узбека в Єкатеринбурзі 870
07:32 Футбол Фаті вибув до кінця року 1312
07:13 Футбол Евертон - Манчестер Юнайтед 1:3. Огляд матчу 845
01:49 Футбол Динамо – Шахтар: анонс і прогноз матчу 7143 6
00:00 Футбол ПСЖ розгромив Ренн у 10 турі Ліги 1 2580
7 Листопада 2020
23:58 Футбол Вест Гем дотиснув Фулгем у 8 турі АПЛ 2710
23:56 Футбол Атлетіко розібрався з Кадісом у 9 турі Ла-Ліги 2506
23:38 Футбол Парма зіграла внічию із Фіорентиною у 7 турі Серії А 2506
23:17 Футбол Фернандеш встановив виїзний рекорд АПЛ 2688
23:00 Футбол Десна – Минай 1:0. Огляд матчу 2515
22:52 Футбол Фаті отримав серйозну травму у матчі з Бетісом 2686
22:40 Пряма трансляція Рух - Інгулець: онлайн-трансляція матчу 9 туру УПЛ. LIVE 312
22:30 Баскетбол Хімік дотиснув Черкаські Мавпи, Одеса обіграла Миколаїв. Результати матчів Суперліги 2583
22:14 Пряма трансляція Манчестер Сіті - Ліверпуль: онлайн-трансляція 8 туру АПЛ. LIVE 354
22:12 Футбол Десна – Минай 1:0. Відео голу 2662
21:56 Блог Динамо – Шахтар: бійки, вилучення... 6145

Один з боїв UFC Fight Night 182 скасований через коронавірус

Сьогодні 09:25 292 0
Член команди бійця здав позитивний тест на коронавірус
Один з боїв UFC Fight Night 182 скасований через коронавірус
#Хайніш

Джерело - sport.ua.

Одним з боїв основного карду турніру UFC APEX (Лас-Вегас, штат Невада, США) був скасований.

Про це повідомляє пресслужба UFC.

Це протистояння в середній вазі американців Яна Хайніша та Брендана Аллена. Однак, бій був скасований через позитивний результат тесту на COVID-19.

Про те, хто саме здав позитивний тест на коронавірус, не повідомляється, але відомо, що це був хтось із команди Хайніша. Відзначимо, що це вже друга відміна бою суперників. У червні Хайніш був змушений відмовитися від двобою з Алленом через травму.

Нагадаємо, Адесанья нокаутував Косту та захистив титул чемпіона UFC.

Коментарі ()