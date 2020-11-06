 У 2021 році відбудеться Гран-прі Саудівської Аравії | Формула 1 | Champion.com.ua
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У 2021 році відбудеться Гран-прі Саудівської Аравії

Сьогодні 15:55 376 0
Гран-прі Саудівської Аравії замінить у календарі сезону-2021 Гран-прі Бразилії
У 2021 році відбудеться Гран-прі Саудівської Аравії
#Формула-1

Джерело - Чемпіон.

У 2021 році в календар чемпіонату світу Формули-1 увійде Гран-прі Саудівської Аравії. 

Про це повідомляє пресслужба Формули-1

У 2021 році в календар чемпіонату світу увійде Гран-прі Саудівської Аравії. Його проведення заплановане на міській трасі в місті Джидда. Гонка пройде при штучному освітленні.

Раніше повідомлялося, що організатори з Саудівської Аравії планували провести на цій трасі всього одну гонку, після чого етап повинен був офіційно переміститися на новий стаціонарний автодром, який спеціально планували побудувати на території розважального комплексу Qiddiya. Вартість об'єкта оцінювалася в кілька мільярдів фунтів стерлінгів. Однак через пандемію терміни будівництва були зрушені, і тепер дата завершення проєкту невідома. Таким чином, міська траса в Джидді, швидше за все, прийме не один Гран-прі.

Передбачається, що Гран-прі Саудівської Аравії замінить у календарі сезону-2021 Гран-прі Бразилії і відбудеться в кінці сезону.

Нагадаємо, Мерседес зробив дубль на Гран-прі Емілії-Романьї та здобув 7-й Кубок Конструкторів поспіль.

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