Боєць ММА врятував поліцейського і пенсіонерку під час теракту у Відні

Під час перестрілки його друг отримав поранення

Джерело - Hurriyet.

Австрійський боєць турецького походження Мікаіл Озен і його друг Реджеп Гюльтікен врятували пораненого поліцейського під час теракту у Відні.

Про це повідомляє Hurriyet.

Побачивши пораненого правоохоронця біля метро, ​​вони допомогли йому дістатися до машини швидкої допомоги. Також чоловіки допомогли літній жінці.

Під час перестрілки його друг отримав поранення.

У ході розпочатої увечері 2 листопада терористичної атаки в столиці Австрії Відні загинули як мінімум три людини.

Нагадаємо, в Іспанії планувався теракт на матчі Барселона - Реал.