Боєць ММА врятував поліцейського і пенсіонерку під час теракту у Відні

Джерело - Hurriyet.
Австрійський боєць турецького походження Мікаіл Озен і його друг Реджеп Гюльтікен врятували пораненого поліцейського під час теракту у Відні.
Про це повідомляє Hurriyet.
Побачивши пораненого правоохоронця біля метро, вони допомогли йому дістатися до машини швидкої допомоги. Також чоловіки допомогли літній жінці.
Під час перестрілки його друг отримав поранення.
У ході розпочатої увечері 2 листопада терористичної атаки в столиці Австрії Відні загинули як мінімум три людини.
Нагадаємо, в Іспанії планувався теракт на матчі Барселона - Реал.