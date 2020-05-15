В Іспанії планувався теракт на матчі Барселона - Реал

У Барселоні був затриманий прихильник ІДІЛ, який планував організувати терористичний акт на футбольному матчі.

Про це повідомляє La Sexta.

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Громадянина Марокко затримали 8 травня, однак тоді ще не було відомо, що планував чоловік. Тепер стало відомо, що він мав ціль організувати теракт на стадіоні Камп Ноу під час матчу Барселона - Реал.

Джигадіст розглядав різні варіанти, але саме головний футбольний матч планети був в пріоритеті. Для доставлення бомби він планував використовувати безпілотник.

Планам затриманого завадив коронавірус - через пандемію футбольний чемпіонат Іспанії було зупинено.