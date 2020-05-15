 В Іспанії планувався теракт на матчі Барселона - Реал | Футбол | Champion.com.ua
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В Іспанії планувався теракт на матчі Барселона - Реал

Сьогодні 08:40 314 0
В Іспанії планувався теракт на матчі Барселона - Реал
#Барселона, #Реал

Джерело - espreso.tv.

У Барселоні був затриманий прихильник ІДІЛ, який планував організувати терористичний акт на футбольному матчі.

Про це повідомляє La Sexta. 

  Важливо: Барселона могла підписати Роналду

Громадянина Марокко затримали 8 травня, однак тоді ще не було відомо, що планував чоловік. Тепер стало відомо, що він мав ціль організувати теракт на стадіоні Камп Ноу під час матчу Барселона - Реал. 

Джигадіст розглядав різні варіанти, але саме головний футбольний матч планети був в пріоритеті. Для доставлення бомби він планував використовувати безпілотник.

Планам затриманого завадив коронавірус - через пандемію футбольний чемпіонат Іспанії було зупинено.

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