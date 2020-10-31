Вайт вірить у відновлення кар’єри Нурмагомедова

Непереможений чемпіон легкого дивізіону Хабіб Нурмагомедов (29-0) може відновити кар'єру у UFC.

Про це розповів глава промоушена Дана Вайт.

"У мене відбулася розмова з Хабібом і його командою після бою, він був переповнений емоціями. Він ще може повернутися і здобути 30-ту перемогу.

Я дуже вірю і чекаю цього. Так хотів його батько. Яким буде це повернення? Поки не знаю, ніхто не знає. Але я думаю, що він зробить це заради батька", - розповів Вайт.