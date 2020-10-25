Мак-Грегор - про завершення кар’єри Хабіба: А я продовжу

Джерело - Чемпіон.
Ірландський боєць UFC Конор Мак-Грегор може повернутися на ринг.
Про це заявив сам боєць.
"Хабіб, відмінний виступ. А я продовжу. Повага твоєму батькові і ще раз висловлюю свої співчуття. Тобі і твоїй родині. З повагою, Мак-Грегор" - зазначив Мак-Грегор.
Good performance @TeamKhabib.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 24, 2020
I will carry on.
Respect and condolences on your father again also. To you and family.
Yours sincerely, The McGregors.
Нагадаємо, після перемоги Нурмагомедов оголосив про завершення кар'єри.