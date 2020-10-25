Мак-Грегор - про завершення кар’єри Хабіба: А я продовжу

Ірландський боєць UFC Конор Мак-Грегор може повернутися на ринг.

Про це заявив сам боєць.

"Хабіб, відмінний виступ. А я продовжу. Повага твоєму батькові і ще раз висловлюю свої співчуття. Тобі і твоїй родині. З повагою, Мак-Грегор" - зазначив Мак-Грегор.