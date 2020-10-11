Гамільтон виграв Гран-прі Німеччині та повторив рекорд Шумахера

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 11 жовтня, на трасі Нюрбургринг у Німеччині відбувся 11-й етап поточного сезону Формули-1 - Гран-прі Айфеля.
Перемогу здобув британський гонщик Мерседеса Льюїс Гамільтон. Чинний чемпіон світу повторив рекорд легендарного Міхаеля Шумахера - тепер на рахунку Хемілтона 91 перемога.
На подіум також потрапили представник команди Ред Булл Макс Ферстаппен і Даніель Ріккьярдо з Рено.
ТОП-10 Гран-прі Айфеля:
1. Льюїс Хемілтон (Мерседес) - 60 кіл
2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - відставання 4,470
3. Даніель Ріккьярдо (Рено) - 14,613
4. Серхіо Перес (Рейсінг Пойнт) - 16,070
5. Карлос Сайнс (Макларен) - 21,905
6. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) - 22,766
7. Шарль Леклер (Феррарі) - 30,814
8. Ніко Хюлькенберг (Рейсінг Пойнт) - 32,596
9. Ромен Грожан (Хаас) - 39,081
10. Антоніо Джовінацці (Альфа Ромео) - 40,035
В особистому заліку Гамільтон залишається лідером, маючи в активі 230 очок. Друге місце утримує напарник британця Валттері Боттас - на рахунку фінського пілота 161 очко. Першу трійку замикає Ферстаппен - 147 пунктів.
У Кубку конструкторів абсолютне лідерство у Мерседес - 391 очко. У Ред Булл - 211 очок, а у Рейсінг Пойнт - 120.
Наступний етап сезону відбудеться 25 жовтня - Гран-прі Португалії.
Раніше, Гамільтон виступив проти нової траси у Бразилії.