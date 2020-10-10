Гамільтон виступив проти нової траси в Бразилії

Наразі немає потреби будувати нову трасу в Бразилії.

Таку думку висловив пілот Мерседес Льюїс Гамільтон.

"Я сподівався, що мені не поставлять це питання, тому що, в кінцевому рахунку, моя особиста думка така - світові не потрібна нова траса. Я люблю Інтерлагос. І взагалі в світі повно відмінних автодромів. Я не знаю всіх деталей, але чув, що гонка повинна отримати довгостроковий контракт", - заявив гонщик.

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"Однак краще, що можна зробити в цьому плані - не вирубувати ліси. Особливо зараз, коли ми боремося з пандемією, а багато країн відчувають кризу. Не вважаю, що вирубка лісу - це розумно. У мене немає подробиць, але це не той проєкт, який я особисто підтримую", - сказав Гамільтон.