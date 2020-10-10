 Гамільтон виступив проти нової траси Формули-1 в Бразилії | Формула 1 | Champion.com.ua
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Гамільтон виступив проти нової траси в Бразилії

Сьогодні 09:54 408 0
Британський пілот Формули-1 виступає проти вирубки лісів
Гамільтон виступив проти нової траси в Бразилії
#Гамільтон, #Мерседес, #Формула-1

Джерело - f1analytic.com.

Наразі немає потреби будувати нову трасу в Бразилії.

Таку думку висловив пілот Мерседес Льюїс Гамільтон.

"Я сподівався, що мені не поставлять це питання, тому що, в кінцевому рахунку, моя особиста думка така - світові не потрібна нова траса. Я люблю Інтерлагос. І взагалі в світі повно відмінних автодромів. Я не знаю всіх деталей, але чув, що гонка повинна отримати довгостроковий контракт", - заявив гонщик.

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"Однак краще, що можна зробити в цьому плані - не вирубувати ліси. Особливо зараз, коли ми боремося з пандемією, а багато країн відчувають кризу. Не вважаю, що вирубка лісу - це розумно. У мене немає подробиць, але це не той проєкт, який я особисто підтримую", - сказав Гамільтон.

Нагадаємо, переможцем Гра-Прі Росії Формули 1 став Валттері Боттас.

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