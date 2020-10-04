Україна вперше за сім років представлена на Джиро д'Італія

Падун представляє команду Bahrain McLaren

Джерело - Суспільне Спорт.

Український велосипедист Марк Падун стартуватиме на престижній багатоденці Джиро д'Італія-2020.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

23-річний українець змагатиметься за команду Bahrain McLaren. На першому етапі велобагатоденки Падун фінішував на 132-му місці.

Для Падуна старт на Джиро д'Італія - третій в кар'єрі на велогонках Гранд-туру: він змагався на Вуельті в 2018 та 2019 роках. З двох перших спроб він фінішував на одній велогонці: на Вуельті-2019 він посів 84-те місце.

Старт Падуна на Джиро д'Італія став першим для українського велоспорту на цій багатоденці за останні 7 років. Востаннє український велосипедист змагався на Джиро д'Італія в 2013 році - це був Ярослав Попович, який тоді посів 133 місце.

Загалом Падун став 25-м українським велосипедистом, який стартує на Джиро д'Італія. Рекорд за кількістю виступів належить Сергію Гончару: він змагався 10 разів на італійській багатоденці.

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