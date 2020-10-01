 Найкращі українські спортсмени-неолімпійці отримали заслужені нагороди | Інше | Champion.com.ua
Мій профіль
Жеребкування Ліги чемпіонів: ОНЛАЙН
Сьогодні 18:00 5328
Берінчик: Віорел завжди буде йти вперед, це його стиль
Сьогодні 17:29 101
Жеребкування Ліги чемпіонів. Склад учасників та формат турніру
Сьогодні 17:00 7267
Костюк та Саснович перемогли у першому колі парного розряду Roland Garros
Сьогодні 16:39 229
Миколенко продовжив контракт з Динамо
Сьогодні 15:55 958
У Динамо визначили долю Супряги
Сьогодні 14:42 2908
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома
Сьогодні 12:40 12882
Тенеріфе узгодило із Динамо перехід Соля
Сьогодні 11:31 1493
Помер легендарний нападник Шахтаря Ателькін
Сьогодні 10:49 2951
Великовський буде битися за титул WBC
Сьогодні 10:21 1043
Блоги
Даєр втік у туалет під час матчу з Челсі. Захисник повернувся і Тоттенгем виграв матч
Даєр втік у туалет під час матчу з Челсі. Захисник повернувся і Тоттенгем виграв матч Стас Лысак
Вчора 12:00 2750
Відео дня. Фанати Ференцвароша зустріли Сергія Реброва шаленою овацією після виходу в Лігу чемпінонів
Відео дня. Фанати Ференцвароша зустріли Сергія Реброва шаленою овацією після виходу в Лігу чемпінонів Андрій Твердохліб
Вчора 07:08 12770
Геніальний Ребров! Український тренер переписує історію!
Геніальний Ребров! Український тренер переписує історію! Андрій Твердохліб
Вчора 00:18 8340
Супряга організував пенальті, Родрігес упевнено реалізував
Супряга організував пенальті, Родрігес упевнено реалізував Андрій Твердохліб
29.09.2020 23:15 2767
Гол дня. Буяльский шикарним ударом п'ятою відкриває рахунок у грі Динамо - Гент
Гол дня. Буяльский шикарним ударом п'ятою відкриває рахунок у грі Динамо - Гент Андрій Твердохліб
29.09.2020 22:15 4554
Фото дня: Віктор Постол з вишиванкою від Чемпіона
Фото дня: Віктор Постол з вишиванкою від Чемпіона Valeriy Ruchka
29.09.2020 20:47 1351
Як Шевченко поцупив гаманець у відомого журналіста. Згадуємо кумедну історію
Як Шевченко поцупив гаманець у відомого журналіста. Згадуємо кумедну історію Андрій Твердохліб
29.09.2020 20:41 1475
Епічний хет-трик Шевченка у ворота Лаціо: форвард забивав голи на будь-який смак
Епічний хет-трик Шевченка у ворота Лаціо: форвард забивав голи на будь-який смак Андрій Твердохліб
29.09.2020 20:32 1564
Покер у ворота Фенербахче, вирішальний гол Інтеру: УЄФА привітав Андрія Шевченка з днем народження
Покер у ворота Фенербахче, вирішальний гол Інтеру: УЄФА привітав Андрія Шевченка з днем народження Андрій Твердохліб
29.09.2020 17:14 4525
Поразки запам'ятовуються більше, - інтерв'ю із чемпіоном світу та Європи з бойового самбо
Поразки запам'ятовуються більше, - інтерв'ю із чемпіоном світу та Європи з бойового самбо Valeriy Ruchka
29.09.2020 15:15 850
ВІДЕО. Фантастичний гол Коноплянки у ворота збірної Англії
ВІДЕО. Фантастичний гол Коноплянки у ворота збірної Англії Андрій Твердохліб
29.09.2020 11:53 3672
Хорватський боксер відправив у дикий нокаут свого суперника
Хорватський боксер відправив у дикий нокаут свого суперника Андрій Твердохліб
29.09.2020 11:47 7622
Матч між БК Одеса та Тернополем закінчився масовою бійкою
Матч між БК Одеса та Тернополем закінчився масовою бійкою Андрій Твердохліб
28.09.2020 21:40 1955
Фаті не отримав приз найкращому гравцю матчу через свій юний вік
Фаті не отримав приз найкращому гравцю матчу через свій юний вік Стас Лысак
28.09.2020 19:00 1372
Вокер попросив Владу Седан збирати з вечора речі Зінченку - він жахливо одягається
Вокер попросив Владу Седан збирати з вечора речі Зінченку - він жахливо одягається Андрій Твердохліб
28.09.2020 18:46 1365
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:00 Футбол Жеребкування Ліги чемпіонів: ОНЛАЙН 5328
17:55 Футбол Франков: Динамо дивиться дуже багатьох гравців 178
17:40 Біатлон Різдвяну гонку-2020 скасовано через коронавірус 127
17:29 Бокс Берінчик: Віорел завжди буде йти вперед, це його стиль 101
17:25 Футбол Колишній гравець Олександрії змінив клуб у Росії 243
17:10 Баскетбол Партнером Пустового стане зірковий іспанець з НБА 103
17:00 Футбол Жеребкування Ліги чемпіонів. Склад учасників та формат турніру 7267
16:55 Футбол Збірна Франції оголосила склад на матч із командою України 373
16:39 Теніс Костюк та Саснович перемогли у першому колі парного розряду Roland Garros 229
16:25 Футбол Динамо підписало новий контракт з Шапаренком 249
16:11 Бокс Арум не планує продавати квитки на бій Ломаченко - Лопес 335
15:55 Футбол Миколенко продовжив контракт з Динамо 958
15:44 Бокс Бій Ф'юрі – Вайлдер не відбудеться 19 грудня 576
15:39 Інше У Києві відбулася щорічна церемонія Зірки спортивного року 448
15:23 Баскетбол Леброн перевершив досягнення легендарного Джордана 378
15:07 Теніс Завацька програла у першому колі парного Ролан Гаррос 266
14:57 Футбол Маркевич виділив проблемні позиції у Динамо 789
14:42 Футбол У Динамо визначили долю Супряги 2908
14:24 Футбол Грозний: Луческу все вже довів 1061
14:12 Футбол Мідтьюлланн - Славія 4:1. Огляд матчу 441
13:59 Теніс Визначилась суперниця Світоліної у третьому колі Ролан Гаррос 822
13:50 Теніс Бондаренко програла на старті парного розряду Ролан Гаррос 294
13:32 Футбол Матч Олімпіка у Кубку України скасували через коронавірус 460
13:15 Бокс Джошуа відмовиться битися з Усиком за титул WBO – промоутер 1096
12:55 Футбол ПАОК - Краснодар 1:2. Огляд матчу 707

У Києві відбулася щорічна церемонія Зірки спортивного року

Сьогодні 15:39 448 0
У Києві відбулася щорічна церемонія Зірки спортивного року

Джерело - Чемпіон.

Напередодні, 30 вересня, у київському Прем’єр Паласі відбулася традиційна, церемонія нагородження найкращих у неолімпійських видах спорту, яка була проведена в рамках святкування 15-річчя Спортивного комітету України.

Свої заслужені нагороди отримали найкращі представники неолімпійських видів спорту у 8 основних і 2-х спеціальних номінаціях.

Сенсацією року стала збірна України з пейнтболу (Ярослав Янушевич, Олександр Приступов, Сергій Дмитрук, Дмитро Конобас, Віталій Кутняков, Сергій Сировець, Сергій Куріпко, Євген Марінченко, Олександр Лавров, Оксана Янушевич у піт-зоні і організатор Віктор Тогаєв), яка в 2019 році стала чемпіоном світу у віковій категорії категорії 40+.

Переможцем у номінації "Соціальна ініціатива року" нагороду отримав тренер з кікбоксингу Сергій Савін (Федерація кікбоксингу України (WAKO), який працює з дітьми із ДЦП.

Меценат року – всесвітньовідома компанія спортивного екіпірування PEAK.

Організатором року став представник Спортивного комітету України Олександр Подуфалов, в активі якого безліч успішних турнірів та івентів.

У 2019 році збірна України з орієнтування у складі Поліни Захарової, Євгена Циреня та Артема Городинця стали чемпіонами світу в дисципліні "Рогейн". Тож Командою року визнано збірну України з орієнтування.

Едуард Левандовський – всесвітньовідомий тренер із таїландського боксу Муей-тай, який виховав чимало чемпіонів світу та Європи став переможцем у номінації "Тренер року".

Найкращою спортсменкою було визнано студентку з Дніпра Вікторію Ковалюк, яка немає рівних в Україні в гирьовому спорті, а в 2019 році стала чемпіонкою світу та Європи в естафеті. На жаль, Вікторія не змогла отримати заслужену нагороду – зараз вона знаходиться на змаганнях.

У номінації "Найкращий спортсмен року" переміг самбіст із Харкова Владислав Руднєв, якому минулоріч не було рівних на чемпіонаті світу та Європи.

"Ось уже восьмий рік ми відзначаємо найкращих неолімпійців України. Незважаючи на всі труднощі, які нам приніс 2020-й рік, ми все ж таки змогли нагородити найкращих у 15-річчя комітету. Для нас дуже важливо проводити такі церемонії, але головне – це важливо для спортсменів, які відчувають нашу увагу, підтримку та отримують заслужені нагороди", - зазначив президент Спортивного комітету України Ілля Шевляк.

Спеціальні номінація отримали легендарна українська самбістка Анастасія Сапсай і журналісти телеканалу UA.TV Олег Шумейко та Олена Дідух.

Також з вітальним відеозверненням звернувся до всіх присутніх президент НОК Сергій Бубка, який привітав СКУ з 15-річчям і відзначив важливість таких подій.

Коментарі ()