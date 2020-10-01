Джерело - Чемпіон.

Напередодні, 30 вересня, у київському Прем’єр Паласі відбулася традиційна, церемонія нагородження найкращих у неолімпійських видах спорту, яка була проведена в рамках святкування 15-річчя Спортивного комітету України.

Свої заслужені нагороди отримали найкращі представники неолімпійських видів спорту у 8 основних і 2-х спеціальних номінаціях.

Сенсацією року стала збірна України з пейнтболу (Ярослав Янушевич, Олександр Приступов, Сергій Дмитрук, Дмитро Конобас, Віталій Кутняков, Сергій Сировець, Сергій Куріпко, Євген Марінченко, Олександр Лавров, Оксана Янушевич у піт-зоні і організатор Віктор Тогаєв), яка в 2019 році стала чемпіоном світу у віковій категорії категорії 40+.

Переможцем у номінації "Соціальна ініціатива року" нагороду отримав тренер з кікбоксингу Сергій Савін (Федерація кікбоксингу України (WAKO), який працює з дітьми із ДЦП.

Меценат року – всесвітньовідома компанія спортивного екіпірування PEAK.

Організатором року став представник Спортивного комітету України Олександр Подуфалов, в активі якого безліч успішних турнірів та івентів.

У 2019 році збірна України з орієнтування у складі Поліни Захарової, Євгена Циреня та Артема Городинця стали чемпіонами світу в дисципліні "Рогейн". Тож Командою року визнано збірну України з орієнтування.

Едуард Левандовський – всесвітньовідомий тренер із таїландського боксу Муей-тай, який виховав чимало чемпіонів світу та Європи став переможцем у номінації "Тренер року".

Найкращою спортсменкою було визнано студентку з Дніпра Вікторію Ковалюк, яка немає рівних в Україні в гирьовому спорті, а в 2019 році стала чемпіонкою світу та Європи в естафеті. На жаль, Вікторія не змогла отримати заслужену нагороду – зараз вона знаходиться на змаганнях.

У номінації "Найкращий спортсмен року" переміг самбіст із Харкова Владислав Руднєв, якому минулоріч не було рівних на чемпіонаті світу та Європи.

"Ось уже восьмий рік ми відзначаємо найкращих неолімпійців України. Незважаючи на всі труднощі, які нам приніс 2020-й рік, ми все ж таки змогли нагородити найкращих у 15-річчя комітету. Для нас дуже важливо проводити такі церемонії, але головне – це важливо для спортсменів, які відчувають нашу увагу, підтримку та отримують заслужені нагороди", - зазначив президент Спортивного комітету України Ілля Шевляк.

Спеціальні номінація отримали легендарна українська самбістка Анастасія Сапсай і журналісти телеканалу UA.TV Олег Шумейко та Олена Дідух.

Також з вітальним відеозверненням звернувся до всіх присутніх президент НОК Сергій Бубка, який привітав СКУ з 15-річчям і відзначив важливість таких подій.