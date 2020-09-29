Джерело - Чемпіон.
Український борець греко-римського стилю і депутат Слуги народу Жан Беленюк здав позитивний тест на коронавірус.
Про це заявив сам спортсмен.
"Я вже другий день перебуваю на самоізоляції, оскільки мені поставили підозра на коронавірус. І сьогодні все підтвердилося. Але настрій у мене бойовий. Здаючи тест я на 99% був упевнений, що захворів. Я припускаю, де міг заразитися.
Буду всіх інформувати, що б ви знали як поводитися в такій ситуації", - сказав Беленюк.
Переглянути цей допис в Instagram
Раніше, Беленюк прокоментував завершення Гвоздиком кар'єри.