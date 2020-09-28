Львівський каратист балотується до міської ради

Джерело - Чемпіон.

Серед кандидатів у депутати до Львівської міської ради від Самопомочі по виборчому округу №1 (Галицький район Львова) балотується львівський каратист у категорії куміте (75 кг), переможець Всесвітніх ігор 2017 року та Європейських ігор 2019 року, Станіслав Горуна.

Про це заявив сам спортсмен.

"Скоро буде цікаво!!! Як і казав, я йду в політику! Одразу попереджаю: готовий до хейту (мене це веселить) і готовий до провокацій (мене це драйвить)! Тому сміливіше - обов'язково вчепіть на мене стереотип низькосортності відомих вам політиків, підведіть всіх політиків під одну планку і мене туди ж! Також, праведно можете очікувати як я буду "псуватися" і робитися гіршим, бо заліз в те болото! Буду мати приємність вас в тому розчарувати! ))) А для інших, тих ліпших, хто мене знає, в мені впевнений і довіряє - кажу: мені потрібна ваша підтримка! Особливо Львів!!! Особливо Галицький район м.Львова!!! Голосуйте за мене, якщо там проживаєте! Якщо знаєте когось, хто там проживає - агітуйте за мене, як Лома і Усик агітують за мір братскіх народов!!! 25 жовтня вибори! Моє прізвище буде в списку кандидатів від САМОПОМОЧІ! Запам'ятайте ГОРУНА!!! П.С. одразу відповім чому Самопоміч? - Коли ви згадуєте Львів серед групки з 5-6 кращих міст України, то задумайтесь чому Львів до них входить і хто займався його розвитком останні 15 років!", - зазначив Горуна.

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