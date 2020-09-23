Нинішній сезон команда завершила без поразок

Джерело - Спортивна Кіровоградщина.

Кропивницька бейсбольна команда BioTexCom-КНТУ у Києві зіграла останній тур чемпіонату України з бейсболу.

Про це повідомляє Спортивна Кіровоградщина.

BioTexCom-КНТУ на виїзді тричі переграв команду Київської області АТМА 17:3; 18:7; 13:0. На відміну від двох попередніх чемпіонатів, чемпіонат 2020 року BioTexCom-КНТУ завершив без жодної поразки в рамках національної першості: 24 матчі / 24 перемоги. Команда з Крпоивницького є 25-разовим переможцем чемпіонатів України з бейсболу. Чверть сотні комплектів золотих медалей, починаючи з 1995 року.

Беззаперечно, успішні виступи в національному чемпіонаті роблять головний бейсбольний клуб Кропивницького (Кіровограда), який у різні часи виступав під назвами: Горн, СДЮШОР-Віта, КДТУ, КНТУ-ОШВСМ, КНТУ-Єлисаветград, BioTexCom-КНТУ найбільш титулованою в Україні командою в ігрових видах спорту.

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