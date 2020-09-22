Збірна України із самбо відправилася на збори в Болгарію

Джерело - Спортивний комітет України.

Збірна України із самбо розпочала двотижневий збір в Болгарію. Спортсмени проводитимуть підготовку на спортивно-оздоровчому комплексі "Камчія" поруч з містом Варна.

Збір буде направлений на підготовку до чемпіонату світу. У спортсменів будуть 2 тренування в день, направлених на силову та технічно-тактичну підготовку. Головні тренери національної команди Бондарук Євген Миколайович, Закорко Іван Павлович уже провели настановче зібрання зі спортсменами, де розповіли про завдання та характер тренувань на зборі.

"Я б хотів, щоб ми виїхали зі зборів не з травмами, а стали в декілька разів кращими. Бо на нас покладає надію держава і чекають на медалі чемпіонату світу", — сказав головний тренер жіночої команди Бондарук Євген.