Серроне і Прайс не змогли визначити переможця

Співголовний бій турніру UFC on ESPN + 36 завершився нічийним результатом

Джерело - Чемпіон.

У рамках чергового турніру UFC ветеран промоушена Дональд Ковбой Серроне зустрівся з Ніко Прайсом.

Прайс був більш наполегливий і йшов вперед, потрясаючи Серроне, але після першого раунду ситуація вирівнялася і "Ковбой" почав відповідати суперникові.

В один момент рефері бою зняв очко з Прайса за стусан в очі.

Після фінального гонга судді виставили свої оцінки - один дав перемогу Серроне 29:27, а два інших зафіксували нічию 28:28, що призвело до того, що по ходу бою була зафіксована нічия.

Нагадаємо, Ковінгтон достроково переміг Вудлі на UFC on ESPN + 36.