Серроне і Прайс не змогли визначити переможця

Джерело - Чемпіон.
У рамках чергового турніру UFC ветеран промоушена Дональд Ковбой Серроне зустрівся з Ніко Прайсом.
Прайс був більш наполегливий і йшов вперед, потрясаючи Серроне, але після першого раунду ситуація вирівнялася і "Ковбой" почав відповідати суперникові.
В один момент рефері бою зняв очко з Прайса за стусан в очі.
Після фінального гонга судді виставили свої оцінки - один дав перемогу Серроне 29:27, а два інших зафіксували нічию 28:28, що призвело до того, що по ходу бою була зафіксована нічия.
Нагадаємо, Ковінгтон достроково переміг Вудлі на UFC on ESPN + 36.