Фергюсон відмовився від бою на турнірі UFC 254

Американський боєць Тоні Фергюсон не виступить на турнірі UFC 254, який відбудеться 24 жовтня в Абу-Дабі (ОАЕ).

Про це заявив президент UFC Дейна Вайт.

"Команда Тоні не відповідала на наші запити. Я йому навіть дзвонив, але він перестав виходити на зв'язок. Через це ми не змогли влаштувати поєдинок.

Все просто: коли я дзвоню тобі і ти хочеш битися, то ми робимо бій. Якщо немає - без проблем. Я нікого не примушую виходити в Октагон. Ми будемо рухатися далі і влаштуємо інші бої", - сказав Вайт.