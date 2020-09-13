Арчулета переміг Мікса на Bellator 246 та інші результати турніру

Головним боєм вечора став поеднок за титул чемпіона світу в найлегшій вазі

Джерело - Чемпіон.

В ніч з 12 на 13 вересня в Анкасвіллі (США) на арені Mohegan Sun відбувся турнір Bellator 246.

У головному бою вечора Хуан Арчулета переміг Патріка Мікса за титул чемпіона світу в найлегшій вазі.

Результати Bellator 246:

Хуан Арчулета переміг Патріка Мікса одноголосним рішенням суддів

Нейман Грейсі переміг Джона Фітча скручуванням п'ятки в другому раунді

Ліз Кармуш перемогла ДеАнну Беннетт задушенням ззаду в третьому раунді

Кеон Діггс переміг Дерека Кампоса задушенням ззаду в третьому раунді

Пет Кейсі переміг Даніеля Мадрида рішенням суддів

Ті Гвердер переміг Джорджа Токкоса технічним нокаутом в третьому раунді

Дейвіон Франклін переміг Раса Хілтона одноголосним рішенням суддів

Нагадаємо, Мак-Грегора заарештували на Корсиці з підозрою на сексуальне насильство.