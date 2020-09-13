Арчулета переміг Мікса на Bellator 246 та інші результати турніру

Джерело - Чемпіон.
В ніч з 12 на 13 вересня в Анкасвіллі (США) на арені Mohegan Sun відбувся турнір Bellator 246.
У головному бою вечора Хуан Арчулета переміг Патріка Мікса за титул чемпіона світу в найлегшій вазі.
Результати Bellator 246:
Хуан Арчулета переміг Патріка Мікса одноголосним рішенням суддів
Нейман Грейсі переміг Джона Фітча скручуванням п'ятки в другому раунді
Ліз Кармуш перемогла ДеАнну Беннетт задушенням ззаду в третьому раунді
Кеон Діггс переміг Дерека Кампоса задушенням ззаду в третьому раунді
Пет Кейсі переміг Даніеля Мадрида рішенням суддів
Ті Гвердер переміг Джорджа Токкоса технічним нокаутом в третьому раунді
Дейвіон Франклін переміг Раса Хілтона одноголосним рішенням суддів
Нагадаємо, Мак-Грегора заарештували на Корсиці з підозрою на сексуальне насильство.