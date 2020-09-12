Мак-Грегора заарештували на Корсиці з підозрою на сексуальне насильство

Джерело - isport.ua.
Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор заарештований на Корсиці за звинуваченнями в спробі сексуального насильства і хуліганстві у вигляді публічного оголення.
Про це повідомляє Daily Mail.
Відзначається, що інцидент стався 10 вересня.
Мак-Грегора допитали у відділенні поліції і відпустили.
Сам боєць заперечує всі звинувачення на свою адресу.
Нагадаємо, Мак-Грегор не битиметься у найближчі півтора року.
Відзначимо, що раніше Мак-Грегор натякнув на повернення.