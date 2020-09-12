Мак-Грегора заарештували на Корсиці з підозрою на сексуальне насильство

У Конора Мак-Грегора можуть бути проблеми із законом

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор заарештований на Корсиці за звинуваченнями в спробі сексуального насильства і хуліганстві у вигляді публічного оголення.

Про це повідомляє Daily Mail.

Відзначається, що інцидент стався 10 вересня.

Мак-Грегора допитали у відділенні поліції і відпустили.

Сам боєць заперечує всі звинувачення на свою адресу.

Нагадаємо, Мак-Грегор не битиметься у найближчі півтора року.

Відзначимо, що раніше Мак-Грегор натякнув на повернення.