Команда Формули 1 з наступного сезону змінить назву

Alpine виступатиме у синіх кольорах

Із сезону 2021 роки команда Формули-1 Renault буде мати назву Alpine і виступатиме у синіх кольорах.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Генеральний директор New Group Лука Де Мео реорганізував компанію, щоб більш чітко зосередитись на ключових марках - Renault, Dacia, Alpine та New Mobility. В рамках цієї зміни керівнику Renault F1 Сирілу Абітубулу було доручено допомогти підняти марку Alpine, яка тепер випускає спортивний автомобіль A110.

Нагадаємо, Гамільтон виграв Гран-прі Бельгії.