 Україна перемогла Китай та вийшла у чвертьфіналі Шахової олімпіади | Шахи | Champion.com.ua
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Україна перемогла Китай та вийшла у чвертьфіналі Шахової олімпіади

Сьогодні 18:59 1196 0
Турнір відбувається в онлайн-форматі
Україна перемогла Китай та вийшла у чвертьфіналі Шахової олімпіади
#Україна, #Китай, #США

Джерело - ukrinform.ua.

Збірна України обіграла одного з головних фаворитів Всесвітньої шахової олімпіади - команду Китаю в 1/8 фіналу турніру.

Про це повідомляє ukrinform.ua.

Загальний результат матчу - 7:6. На тайбрейку Кирило Шевченко білими переміг китайського гросмейстера Лю Яня.

У чвертьфіналі наші шахісти зіграють проти сильної збірної США. Матчі відубдуться у п'ятницю, 28 серпня.

Склад збірної України: Василь Іванчук, Антон Коробов, Юлія Осмак, Інна Гапоненко, Кирило Шевченко, Марія Бідняк, Володимир Онищук, Євген Штембуляк, Наталія Букса, Наталія Жукова, Віктор Матвіїшен, Надія Шпанко, Ігор Ярмонов.

Нагадаємо, Іванчук переміг Крамника на супертурнірі Легенди шахів.

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