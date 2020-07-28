Іванчук переміг Крамника на супертурнірі Легенди шахів

Львівський гросмейстер піднявся на 6 сходинку у турнірній таблиці

Українець Василь Іванчук переміг росіянина Владіміра Крамника в 7 турі супертурніру Легенди шахів - 3:1.

Про це повідомляє scu.org.ua.

Ця перемога стала лише другою для українського шахіста. Таким чином, Іванчук піднявся на 6 сходинку у турнірній таблиці. У 8 турі наш земляк зіграє проти представника Нідерландів - Анішем Гірі.

Турнір Легенди Шахів почався з попереднього раунду, де протягом 9 днів гратимуть 10 шахістів. Потім четвірка кращих розіграє титул за нокаут-системою, півфінали і фінал (5 серпня) гратимуть до 2-х перемог, кожен матч складається з чотирьох партій з контролем 15+10.

Призовий фонд складає 150 тисяч доларів, переможець отримає 45 тисяч доларів і місце в Гранд Фіналі Magnus Carlsen Chess Tour з бюджетом в 1 млн доларів.

Раніше, Ушеніна переграла росіянку у Суперфіналі Гран-прі.