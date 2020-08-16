Перехід Джона Джонса у важку вагу буде цікавою, на думку президента UFC

Джерело - MMAJunkie.

Франсіс Нганну стане наступним суперником для чемпіона UFC у важкій вазі Стіпе Міочича, який захистив свій титул в бою з Корм'є.

Про це заявив президент UFC Дана Вайт.

"Франсіс безумовно наступний для Стіпе. Ти не можеш перестрибнути через Франсіса. Він знищував усіх з тих пір як отримав титульний шанс. Тому зараз його черга. Але перехід Джона Джонса у важку вагу буде дуже цікавим", - сказав Вайт.

Нагадаємо, чемпіон UFC у напівважкій вазі Джон Джонс має намір побитися з чемпіоном UFC у важкій дивізіоні Стіпе Міочичем.