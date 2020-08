Чемпіон UFC у напівважкій вазі Джон Джонс має намір побитися з чемпіоном UFC у важкій дивізіоні Стіпе Міочичем.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

Avoid Stipe’s right hand, I’m too fast, I’ll be too strong when the time is right and have way too much energy. Soon and very soon I’ll be considered the baddest man on this planet