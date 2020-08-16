Стіпе Міочич здобув перемогу над Даніелем Корм'є в рамках UFC 252.

Після поєдинку Корм'є оголосив про завершення кар'єри.

"Стіпе проробив гарну роботу. Я був здивований, що він так багато часу тримав мене в клінчах. Але все одно: бути тим, хто програв у двох боях трилогії - це відстій. Але, як я говорив раніше, це мій останній бій. Це був відмінний шлях, але це був мій останній поєдинок за звання чемпіона світу", - сказав Корм'є.