Джерело - Чемпіон.
Поєдинок між чемпіоном UFC у середній вазі Ісраелем Адесан'єю та Пауло Костою офіційно підтверджений.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Бій стане головною подією турніру UFC 253 і відбудеться 26 вересня в Лас-Вегасі. Раніше він був заявлений на 19 вересня.
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LET’S SETTLE IT. 🏆 @Stylebender vs @BorrachinhaMMA is official for September 26. #UFC253
Нагадаємо, Міочич переміг Корм'є і захистив титул чемпіона UFC.
Після цього Корм'є завершив кар'єру.