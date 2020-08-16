Цей поєдинок стане головним на UFC 253

Джерело - Чемпіон.

Поєдинок між чемпіоном UFC у середній вазі Ісраелем Адесан'єю та Пауло Костою офіційно підтверджений.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Бій стане головною подією турніру UFC 253 і відбудеться 26 вересня в Лас-Вегасі. Раніше він був заявлений на 19 вересня.

Нагадаємо, Міочич переміг Корм'є і захистив титул чемпіона UFC.

Після цього Корм'є завершив кар'єру.