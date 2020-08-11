Зеленський легалізував гральний бізнес в Україні

Президент України підписав відповідний законопроєкт

Голова держави Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу.

Про це повідомляє сайт Верховної Ради.

Раніше документ схвалив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Останній етап проходження законопроєкту - 11 серпня повернутий з підписом від президента.

Нагадаємо, що раніше закон про легалізацію казино в Україні було схвалено нардепами. Рада прийняла закон про гральний бізнес в другому читанні 14 липня. Зокрема, законом допускається розміщення казино виключно на території готелів категорії п'ять зірок в Києві. Для інших населених пунктів, крім Києва, розміщення казино дозволено на території будівель, в яких розташовані готелі категорії чотири та п'ять зірок.