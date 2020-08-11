Зеленський легалізував гральний бізнес в Україні

Джерело - unian.ua.
Голова держави Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу.
Про це повідомляє сайт Верховної Ради.
Раніше документ схвалив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.
Останній етап проходження законопроєкту - 11 серпня повернутий з підписом від президента.
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Нагадаємо, що раніше закон про легалізацію казино в Україні було схвалено нардепами. Рада прийняла закон про гральний бізнес в другому читанні 14 липня. Зокрема, законом допускається розміщення казино виключно на території готелів категорії п'ять зірок в Києві. Для інших населених пунктів, крім Києва, розміщення казино дозволено на території будівель, в яких розташовані готелі категорії чотири та п'ять зірок.