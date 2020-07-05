Про це розповів громадський діяч Роман Донік

Джерело - Чемпіон.

Стадіон у місті Южне Одеської області, який вчора Зеленський відкривав затопило декілька тижнів тому через дощ.

Про це розповів громадський діяч Роман Донік.

"Тому що "велике будівництво" від Зеленського - це не про якість, професіоналів і розрахунки", - написав Донік.

Стадион в городе Южный Одесской области, который Зеленский с пафосом вчера открывал. Это сразу после дождя пару недель назад. Так будет каждый раз, после хороших дождей. Тому що "велике будівництво" від Зеленського - это не про качество, профессионалов и расчеты. pic.twitter.com/t7Cqo1xsCx — Роман Донік (@donikroman) July 5, 2020

Нагадаємо, президент Зеленський показав як грає в футбол.

Раніше Зеленський закликав відродити один з померлих клубів УПЛ.