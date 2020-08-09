 Мельник знову обраний президентом Федерації волейболу України | Волейбол | Champion.com.ua
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Мельник знову обраний президентом Федерації волейболу України

Сьогодні 19:25 811 0
Із 80 делегатів Конгресу ФВУ за нього проголосували 79 осіб
Мельник знову обраний президентом Федерації волейболу України
#Мельник

Джерело - fvu.in.ua.

У Трускавці завершив свою роботу XXVI звітно-виборний Конгрес Федерації волейболу України, на якому обиралося нове керівництво Федерації на майбутні чотири роки.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

Альтернативи діючому президенту ФВУ Михайлу Мельнику не виявилося. У своєму виступі він детально зупинився на тих успіхах, які були досягнуті в українському волейболі за останній час, і розповів про нові плани на найближче майбутнє. Делегати Конгресу по достоїнству оцінили роботу Мельника і на виборах нового президента за його кандидатуру проголосували 79 із 80 осіб.

На посаду Генерального секретаря ФВУ було обрано Катерину Біляченко. Першим віцепрезидентом Федерації став Олександр Герега, а віцепрезидентами - Володимир Дубинський, Андрій Лопушанський, Олександр Оніщук та Ігор Цепенда. Ще одне місце на цю посаду поки залишається вакантним. Його повинен зайняти майбутній голова Комісії ветеранського волейболу, вибори якого мають відбутися у вересні.

До складу виконкому Федерації волейболу України крім вищеназваних керівників також увійшли Володимир Ширма, Олександр Біленький, Михайло Карпенко, Віталій Курило, Олег Баран, Гарій Єгіазаров, Андрій Крисоватий, Володимир Левків, Анатолій Попов, Андрій Льопа, Сергій Кушнір, Володимир Романцов, Микола Носко, Олексій Скібіцький, Павло Касай і Юлія Богмацер.

Нагадаємо, український волейболіст прийняв російське громадянство.

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