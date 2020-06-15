Український волейболіст прийняв російське громадянство

Український волейболіст Дмитро Пашицький отримав російський паспорт.

Про це розповів сам волейболіст.

"Запрошення в Зеніт отримав в середині сезону. На той момент ще не було зрозуміло, чи зможу я отримати російський паспорт, а на іноземних гравців мого амплуа попит в суперлізі не надто високий ... Однак ближче до кінця чемпіонату стало ясно, що питання отримання громадянства РФ вирішене. І плюси переходу в такий клуб, як Зеніт, виглядали очевидними. Це дуже сильна і амбітна команда. Мені ж завжди хотілося виступати за ТОП-клуби, вирішальні максимальні завдання.

Я вважаю себе більше росіянином, ніж українцем. Російська - це моя рідна мова. Я виріс в російському середовищі. У мене багато родичів в Росії, в Іркутську ... Життя - непередбачувана штука, тому щось глобальне загадувати не варто. Але, звичайно, я не виключаю, що залишуся жити в Росії", - відзначив Пашицький.