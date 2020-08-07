Команду Формули-1 оштрафували на 15 очок за порушення регламенту

Рішення прийняла Міжнародна федерація автоспорту

Джерело - Чемпіон.

ФІА задовольнила протест Рено щодо процесу проектування задніх гальмівних повітропроводів команди Рейсинг Пойнт.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

Французи направили скаргу в ФІА після Гран-прі Штирії в Австрії.

Оскільки головним розробником деталі є Мерседес, в ФІА оштрафували Рейсінг Ройнт на 400 тисяч євро і відібрали у британців 15 очок в Кубку конструкторів.

Після вердикту ФІА Рейсінг Пойнт опустився на шосте місце в Кубку конструкторів, пропустивши вперед Рено.

Наступний етап Формули-1, присвячений 70-річчю гоночної серії, пройде 9 серпня в Сільверстоуні.

Раніше, Mercedes продовжив контракт з Боттасом.

Нагадаємо, Райкконен має намір завершити кар'єру.