Визначилась дата наступного бою Нурмагомедова

Джерело - espreso.tv.
24 жовтня відбудеться бій між чемпіоном UFC у легкому дивізіоні Хабібом Нурмагомедовим і тимчасовим чемпіоном Джастіном Гейджи.
Про це повідомляє CNN.
За інформацією джерела, бій відбудеться на Бійцівському острові в Абу-Дабі на UFC 254.
31-річний Хабіб Нурмагомедов - чемпіон UFC у легкій вазі (до 70 кг). Він переміг у всіх 28-ми поєдинках в ММА. У 31-річного Гейджи 22 перемоги та 2 поразки.
Бій Хабіб - Гейджи був запланований на 19 вересня на UFC 253, але був скасований через смерть Абдулманапа Нурмагомедова.
Нагадаємо, Нурмагомедов відновив тренування після смерті батька.