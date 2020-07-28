Визначилась дата наступного бою Нурмагомедова

Хабіб Нурмагомедов повертається октагон

24 жовтня відбудеться бій між чемпіоном UFC у легкому дивізіоні Хабібом Нурмагомедовим і тимчасовим чемпіоном Джастіном Гейджи.

Про це повідомляє CNN.

За інформацією джерела, бій відбудеться на Бійцівському острові в Абу-Дабі на UFC 254.

31-річний Хабіб Нурмагомедов - чемпіон UFC у легкій вазі (до 70 кг). Він переміг у всіх 28-ми поєдинках в ММА. У 31-річного Гейджи 22 перемоги та 2 поразки.

Бій Хабіб - Гейджи був запланований на 19 вересня на UFC 253, але був скасований через смерть Абдулманапа Нурмагомедова.

Нагадаємо, Нурмагомедов відновив тренування після смерті батька.