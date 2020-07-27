Нурмагомедов відновив тренування після смерті батька

Хабіб Нурмагомедов повернувся у зал

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов повернувся до тренувань після смерті свого батька і тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

Про це повідомляє Youcef.

Батько бійця пішов з життя 3 липня після перенесеного коронавірсу. У багатьох виникали питання чи продовжить виступи Хабіб чи прийме рішення завершити кар'єру.

Опубліковані світлини з тренування бійця, які швидше за все, означають, що росіянин почав підготовку до поєдинку з Джастіном Гейджи.

Раніше, Нурмагомедов запропонував Гейджи битися з Мак-Грегором.