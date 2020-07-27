Нурмагомедов відновив тренування після смерті батька

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов повернувся до тренувань після смерті свого батька і тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
Про це повідомляє Youcef.
Батько бійця пішов з життя 3 липня після перенесеного коронавірсу. У багатьох виникали питання чи продовжить виступи Хабіб чи прийме рішення завершити кар'єру.
Опубліковані світлини з тренування бійця, які швидше за все, означають, що росіянин почав підготовку до поєдинку з Джастіном Гейджи.
The king is back ! 🦅🏆🏅 #UFC #MMA #KhabibNurmagomedov pic.twitter.com/eE697BbjC1— Youcef🥊🥋 (@yfab_mma) July 26, 2020
Раніше, Нурмагомедов запропонував Гейджи битися з Мак-Грегором.