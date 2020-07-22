Булгак: Люди Медведчука заходять у Міністерство молоді та спорту

Сьогодні, 22 липня, Кабмін призначив заступником міністра молоді і спорту з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Віталія Лаврова.

Про це повідомляє колишній радник міністра молоді та спорту України Павло Булгак.

"Приїхали... Люди Медведчука заходять в Міністерство молоді та спорту. Будуть відповідати там за цифрову трансформацію. Сьогодні Кабмін призначив відповідним заступником міністра Лаврова Віталія. Він радник президента Федерації бойового самбо. А почесним президентом федерації є Віктор Медведчук.

У 2019 вони повезли збірну України на Чемпіонат світу з бойового самбо в російську Твєрь. Попри позицію української держави та Міністерства молоді та спорту. Нами було видано наказ, який не рекомендував такі поїздки, закликав утриматися від участі у змаганнях на території країни-агресора, заборонив державне фінансування підготовки та участі збірних команд у змаганнях на території РФ. Також ми не виплачували за це призових. Але медведчуківцям було дуже важливо, зрозуміло в чиїх інтересах, показати, що спорт "внє палітікі".

Ну, і вишенка на торті. Одним з почесних президентів Міжнародної федерації самбо є В. Путін", - зазначив Булгак.