Феттель визначився з новою командою у Формулі-1

Гонщик зробив несподіваний вибір

Джерело - Bild.

Чотириразовий чемпіон світу Себастьян Феттель з 2021 року буде виступати за Рейсінг Пойнт.

Про це повідомляє Bild.

Переговори між сторонами близькі до завершення.

Власник Рейсінг Пойнт Лоуренс Стролл запросив Феттеля в свій заміський будинок в Швейцарії і запропонував йому контракт.

З нового сезону в Рейсінг Пойнт Феттель може замінити Серхіо Переса. У Рейсінг Пойнт до 31 липня можуть викупити контракт мексиканця за 1 мільйон доларів.

Себастьян Феттель невдало почав свій заключний сезон з Феррарі. У двох стартових гонках сезону в Австрії німець набрав лише одне очко.