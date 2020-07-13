Український боєць UFC знявся зі свого дебютного бою

Доскальчук відмовився від бою через медичні проблеми

Український боєць Олександр Доскальчук відмовився від участі в своєму дебютному бою в UFC проти канадця Малкольма Гордона (12–3), який повинен був відбутися 18 липня на Бійцівському острові в Абу-Дабі, ОАЕ.

Про це повідомляє прес-служба UFC.

Українець знявся з бою, як повідомляється, через медичні проблеми.

Раніше планувалося, що Доскальчук зустрінеться проти росіянина Тагіра Уланбекова, але той відмовився від поєдинку через смерть свого тренера, Абдулманапа Нурмагомедова, батька Хабіба.

Канадець Малкольм Гордон, який повинен був зустрітися з Доскальчуком, тепер вийде в октагон проти новачка UFC Аміра Албазі.

Раншіе, росіянин переміг Алду і став чемпіоном в найлегшій вазі UFC.